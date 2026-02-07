La Juventus lavora alle strategie per la prossima finestra di mercato. I dirigenti stanno valutando le mosse da fare, mentre alcuni giocatori come Koopmeiners, Zhegrova e Openda sono ai margini del progetto di Spalletti. In totale, i costi legati ai giocatori ormai fuori dal progetto si aggirano intorno ai 109 milioni di euro. Ottolini sta studiando le soluzioni più opportune per rinforzare la squadra senza sbilanciarsi troppo sul budget.

Calciomercato Juve: Koopmeiners, Zhegrova e Openda ai margini del progetto Spalletti. La Gazzetta analizza il flop economico e tecnico degli investimenti record. Secondo l’analisi spietata proposta da La Gazzetta dello Sport, la cifra di 109 milioni di euro – un investimento che avrebbe dovuto garantire il salto di qualità definitivo – oggi produce dividendi quasi nulli. È il costo complessivo del trio composto da Teun Koopmeiners, Edon Zhegrova e Lois Openda, tre calciatori arrivati con l’etichetta di colpi da novanta e finiti, per motivi diversi, ai margini delle rotazioni di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, Ottolini valuta le strategie per la prossima finestra: i bianconeri ai margini del progetto sono costati 109 milioni

Sul calciomercato della Juventus, Mateta rimane il principale obiettivo per l’attacco, ma non è l’unico nome sul tavolo.

La Juve batte un colpo! Holm sarà bianconero, Joao Mario verso Bologna

Argomenti discussi: Serie A, Calciomercato Juventus – A giugno il superbomber: Ottolini ha già l’accordo; Calciomercato Juve chi è in vantaggio sulla fascia destra La situazione in casa bianconera tra gennaio e giugno; Tonali-Juve, annuncio di questi minuti: sognano i tifosi bianconeri; Juve, caccia al vice Yildiz: tre nomi sul tavolo di Ottolini.

