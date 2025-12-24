Tonali-Juventus Spalletti lo vuole al centro del progetto | David carta chiave col Newcastle

La Juventus ha individuato in Sandro Tonali l’obiettivo prioritario per il centrocampo del futuro. Secondo quanto filtra dagli ambienti di mercato, il profilo dell’ex Milan è considerato da Luciano Spalletti determinante per completare il percorso di crescita della squadra in vista del 2026. Tonali rappresenta il prototipo di regista moderno: intensità, leadership, qualità nel palleggio e capacità di incidere anche senza palla. Il centrocampista, oggi al Newcastle United, ha rinnovato lo scorso ottobre fino al 30 giugno 2029, ma non ha mai nascosto un certo richiamo verso un possibile ritorno in Italia. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Tonali-Juventus, Spalletti lo vuole al centro del progetto: David carta chiave col Newcastle Leggi anche: Tonali Juventus, l’obiettivo dei bianconeri rinnova col Newcastle? Arriva l’annuncio sul futuro del centrocampista: importantissime novità Leggi anche: Tonali Juve, nonostante il rinnovo col Newcastle i bianconeri restano alla finestra. A gennaio non partirà ma a giugno… Lo scenario Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Juventus-Frattesi si può: le condizioni per regalarlo a Spalletti nel mercato di gennaio - Rumor; Una Juve da sogno, 98 milioni: Tonali alla corte di Spalletti; Juve, Tonali anche subito: ma ci sono 80 milioni di ostacoli; La Juve vuole Tonali, ma è un sogno impossibile: le alternative ??. Juve, Tonali anche subito: ma ci sono 80 milioni di ostacoli - Parliamo ovviamente di Sandro Tonali, di recente riaccostato alla Juve. calciomercato.it

Juve, gli auguri social a sorpresa di Spalletti: "Nella letterina a Babbo Natale ho chiesto anche..." - Luciano Spalletti ha voluto mandare un messaggio di auguri ai tifosi della Juventus e a tutti gli appassionati di calcio. corrieredellosport.it

Calciomercato Juve, dalla priorità al colpo futuro: chi piace a Spalletti e chi torna di moda - Il nome che resta nella lista di Comolli e il ruolo su cui serve intervenire subito: la situazione attuale tra occasioni a buon mercato e i paletti del Fair Play finanziario ... tuttosport.com

#Tonali resta il grande sogno per il centrocampo della #Juventus in vista delle prossime sessioni di mercato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'idea della #Juve sarebbe quella di inserire #David come contropartita per convincere il #N - facebook.com facebook

La #Juventus sogna Tonali: gli scenari con il #Newcastle e il ruolo di David x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.