Tonali-Juventus Spalletti lo vuole al centro del progetto | David carta chiave col Newcastle

24 dic 2025

La Juventus ha individuato in Sandro Tonali l’obiettivo prioritario per il centrocampo del futuro. Secondo quanto filtra dagli ambienti di mercato, il profilo dell’ex Milan è considerato da Luciano Spalletti determinante per completare il percorso di crescita della squadra in vista del 2026. Tonali rappresenta il prototipo di regista moderno: intensità, leadership, qualità nel palleggio e capacità di incidere anche senza palla. Il centrocampista, oggi al Newcastle United, ha rinnovato lo scorso ottobre fino al 30 giugno 2029, ma non ha mai nascosto un certo richiamo verso un possibile ritorno in Italia. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

