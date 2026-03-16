Juventus Corsa Il rinnovo di Spalletti si sta complicando

Durante una puntata di 2TALKS, Antonio Corsa ha riferito che il rinnovo di Spalletti si sta complicando, rendendo difficile il proseguimento del suo contratto con la Juventus. La trattativa sembra aver incontrato alcuni ostacoli. Non sono stati forniti dettagli specifici sui motivi delle difficoltà. La situazione resta in evoluzione e non ci sono ancora conferme ufficiali.

Retroscena di Antonio Corsa a 2TALKS sul rinnovo di Spalletti: la trattativa potrebbe essersi complicata Il retroscena di Antonio Corsa sul rinnovo di Luciano Spalletti Come rivelato da Antonio Corsa su 2TALKS, la trattativa per il rinnovo di Luciano Spalletti alla Juventus potrebbe essersi complicata. “Romeo Agresti mi dice che L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Corsa “Il rinnovo di Spalletti si sta complicando” Articoli correlati Leggi anche: Juventus, non solo Yildiz: Spalletti si prende Kostic e riapre il caso rinnovo Il jolly di Spalletti si lega alla Juventus: McKennie verso il rinnovo blindatoDopo tante incertezze e paure il rinnovo di Weston McKennie è vicino, mancherebbero da limare gli ultimi dettagli con la data della possibile firma... Juventus comanda Spalletti | ADESSO È FINITA Aggiornamenti e notizie su Juventus Corsa Il rinnovo di Spalletti... Temi più discussi: Juve-Spalletti, il rinnovo è pronto: due opzioni per scadenza e stipendio; Spalletti e la Juve, ora l'incontro per il rinnovo: il nuovo progetto biennale; Giorno cruciale per il rinnovo di Spalletti? Le richieste dell'allenatore alla Juve; Juve, corsa all'oro (Champions): la mossa di Spalletti per sorpassare Como e Roma. Juventus, Yildiz rompe la maledizione del rinnovo: gol e assist contro il Pisa per rilanciare la corsa al quarto postoJuventus, Yildiz rompe la maledizione del rinnovo: gol e assist contro il Pisa per rilanciare la corsa al quarto posto La vittoria della Juventus contro ... tuttojuve.com Juventus, un big va via: come cambia l’attaccoLa Juventus a fine stagione potrebbe perdere uno dei giocatori che compone il suo reparto offensivo, alimentando ulteriormente l'emergenza. newsmondo.it David verso l'addio alla Juventus Quel club vuole sfruttare i buoni rapporti coi bianconeri - facebook.com facebook #Calciomercato @acmilan, duello in vista con Inter e Juventus per la rivelazione della Serie A - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers x.com