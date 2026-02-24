Il jolly di Spalletti si lega alla Juventus | McKennie verso il rinnovo blindato

Weston McKennie si avvicina al rinnovo con la Juventus, dopo settimane di trattative e incertezze. La causa principale di questa svolta è l’interesse del club di blindare il centrocampista statunitense. Le parti stanno definendo gli ultimi dettagli, con una firma attesa già dopo la sfida contro la Roma. La trattativa si sta concentrando sulla durata del contratto e sulle clausole di sicurezza. La decisione definitiva sembra ormai imminente.

Dopo tante incertezze e paure il rinnovo di Weston McKennie è vicino, mancherebbero da limare gli ultimi dettagli con la data della possibile firma già fissata dopo il big match di domenica prossima contro la Roma. Un segnale chiaro della volontà del club di puntare sulla continuità tecnica e sull’identità del gruppo costruito da Spalletti in questa stagione. Il centrocampista bianconero è reduce da una stagione fin qui strabiliante e sopra le aspettative, quasi over performando; dando una spinta incredibile alla Juve di Luciano Spalletti, non soltanto per i numeri – 36 presenze complessive, 7 gol e 7 assist – ma anche grazie alla sua capacità di coprire tutti i ruoli in maniera ottimale e regalando punti d’oro in molte delle gare disputate dalla Vecchia Signora in questa stagione. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

