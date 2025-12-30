Il Giocattolo Sospeso | il 3 gennaio 2026 torna la serata solidale della Fondazione Super Sud ETS e del Banco Alimentare Campania

Il 3 gennaio 2026 si rinnova “Il Giocattolo Sospeso”, l’evento di solidarietà organizzato dalla Fondazione Super Sud ETS in collaborazione con Banco Alimentare Campania. La serata si terrà alle ore 20 e rappresenta un’occasione per sostenere le famiglie in difficoltà attraverso iniziative di dono e sensibilizzazione. Un appuntamento che ogni anno coinvolge comunità e volontari dedicati a promuovere l’inclusione e l’aiuto reciproco.

Torna anche nel 2026 “Il Giocattolo Sospeso”, la serata solidale promossa dalla Fondazione Super Sud ETS in collaborazione con Banco Alimentare Campania, in programma sabato 3 gennaio 2026 alle ore 20.30 presso la sede del Banco Mercato S. Severino, in Piazza Don Luigi Giussani 1 – località. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - “Il Giocattolo Sospeso”: il 3 gennaio 2026 torna la serata solidale della Fondazione Super Sud ETS e del Banco Alimentare Campania Leggi anche: Mercato San Severino, torna l’iniziativa solidale "Il Giocattolo Sospeso" Leggi anche: Il magazzino del Banco Alimentare ospiterà un "impianto solare solidale" La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Numero 18 del 22 dicembre 2025; Natale a Torino 2025, cosa fare e cosa vedere; Scontro tra un furgone e due auto sulla Ss 106, un morto e tre feriti. “Il Giocattolo Sospeso”, il 3 gennaio torna la serata solidale della Fondazione Super Sud ETS e del Banco Alimentare Campania per donare sorrisi ai bambini più fragili - Mercato San Severino, 30 Dicembre – Torna anche nel 2026 “Il Giocattolo Sospeso”, la serata solidale promo ... sciscianonotizie.it “Il giocattolo sospeso”, torna la serata solidale della Fondazione Super Sud ETS e del Banco Alimentare Campania - “Il Giocattolo Sospeso”: il 3 gennaio 2026 torna la serata solidale della Fondazione Super Sud ETS e del Banco Alimentare Campania per donare sorrisi ai bambini più fragili A Mercato S. laprovinciaonline.info Mercato San Severino, torna l’iniziativa solidale "Il Giocattolo Sospeso" - Raccolta fondi il 3 gennaio per i bambini ricoverati: i doni saranno distribuiti dai volontari negli ospedali Sabato 3 gennaio 2026, presso la sede del Banco Alimentare Campania a Mercato San Severino ... salernotoday.it

“IL GIOCATTOLO SOSPESO”: TORNA LA SERATA SOLIDALE DELLA FONDAZIONE SUPER SUD ETS E DEL BANCO ALIMENTARE CAMPANIA Torna anche nel 2026 “Il Giocattolo Sospeso”, la serata solidale promossa dalla Fondazione Super Sud ETS in x.com

“Il Giocattolo Sospeso”: il 3 gennaio 2026 torna la serata solidale della Fondazione Super Sud ETS e del Banco Alimentare Campania per donare sorrisi ai bambini più fragili A Mercato S. Severino una serata di solidarietà, arte e condivisione con il sostegno d - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.