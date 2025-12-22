di Marco Baridon McKennie’s Magical Youth Mission: il texano tra i ragazzi dell’oratorio, impegno concreto per orfani e giovani svantaggiati tra Italia e USA. (inviato all’Oratorio salesiano Michele Rua) – Il calcio giocato lascia momentaneamente spazio ai valori umani più profondi e all’impegno sociale. In un pomeriggio diverso dal solito, lontano dai ritmi serrati della Continassa e dalle pressioni del campionato, Weston McKennie è stato il protagonista assoluto di un evento speciale andato in scena quest’oggi all’oratorio salesiano Michele Rua di Torino. Il centrocampista della Juventus, accompagnato anche da Teun Koopmeiners e Mattia Perin, ha voluto incontrare personalmente i ragazzi del quartiere, portando non solo la sua presenza e il suo carisma, ma soprattutto il messaggio concreto della sua organizzazione benefica, la McKennie’s Magical Youth Mission. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - McKennie’s Magical Youth Mission: il racconto della splendida iniziativa del centrocampista della Juventus – VIDEO

Leggi anche: McKennie’s Magical Youth Mission: che cos’è e di cosa si occupa la Fondazione del calciatore della Juventus. I dettagli

Leggi anche: Juventus One, inaugurata la mostra “Portraits of Identity, Inclusion & Youth”: parlano anche Ferrero e Comolli. Il racconto dell’evento – FOTO e VIDEO

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

#McKennie’s Magical Youth Mission Di cosa si occupa la fondazione del texano x.com

Tuttosport - "McKennie-Cristante la stafetta" #JuveRoma #Juventus #FinoAllaFineForzaJuve #ForzaJuveSempre #fblifestyle - facebook.com facebook