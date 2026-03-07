Le squadre di Juventus e Pisa sono arrivate allo Stadium per la 28ª giornata di Serie A 202526. La partita viene seguita con aggiornamenti in tempo reale, includendo sintesi, moviola, tabellino e risultato. La cronaca della gara si sviluppa durante l’incontro, con dettagli sulle formazioni e sugli sviluppi sul campo. L’evento si svolge nel rispetto del calendario ufficiale della competizione.

Calciomercato Juventus, confessione: «È il giocatore ideale per Spalletti, lui invece sarebbe un colpo!». Svelati i nomi Darwin Nunez occasione per la Juve a giugno? Un club di Premier League in corsia di sorpasso Tiozzo Juve, pronto il rinnovo per blindare il talento della Primavera. Respinto l’assalto di un club straniero Goretzka ammicca alla Juventus: «Troverò qualcosa di bello all’estero. Ma non deciderò in base a.» Savio: «Next Gen è fondamentale, Brambilla determinante. Quando mi sono allenato coi grandi.» Juventus Next Gen, Braglia (Pontedera) attacca dopo la sconfitta coi bianconeri: «La spinta su Yeboah l’arbitro non l’ha vista, ma chi lo stabilisce!?» Brambilla dopo il Pontedera: «Risultato fondamentale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Pisa LIVE: bianconeri arrivati allo Stadium, le ultime sulle possibili scelte di formazione

Juve Pisa LIVE: l’avvicinamento al match dello Stadium, le ultime sulle possibili scelte di formazionePerin via dalla Juve? Il portiere ha una chiara volontà per quanto riguarda il suo futuro: cosa filtra in vista dell’estate Schlager Juve,...

Juve Lecce LIVE: l’avvicinamento al match dell’Allianz Stadium, le ultime sulle possibili scelte di SpallettiKolo Muani Juve, non è ancora finita: in estate il francese potrebbe tornare a Torino.

Contenuti e approfondimenti su Juve Pisa.

Temi più discussi: Juventus-Pisa: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Juve-Pisa: Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in tv e in streaming; Juventus-Pisa oggi in TV, dove vederla in TV e streaming: orario e probabili formazioni; Juventus-Pisa: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming.

Juve-Pisa, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Spalletti per lo sprint ChampionsLa Juventus vanta una tradizione nettamente favorevole contro il Pisa in Serie A. Nei 15 precedenti nella massima serie, i bianconeri non hanno mai perso, collezionando 11 vittorie e quattro pareggi. tuttosport.com

Juventus-Pisa - Alle 20.45 bianconeri in campo allo Stadium, le ultime di formazione18.00 - Amici di TuttoJuve.com, un saluto da Rosa Doro e benvenuti alla diretta scritta di Juventus-Pisa, sfida valida per la 28a giornata di Serie A. I bianconeri non vincono in campionato dallo ... tuttojuve.com

LIVE #Juve- #Pisa: segui il prepartita in diretta shorturl.at/fo4Zd x.com

Telecronaca Juve Pisa Chi commenta il match - facebook.com facebook