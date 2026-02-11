Conceicao si mette in corsa per tornare contro l’Inter. La Juventus spera di averlo a disposizione per la partita di sabato sera a San Siro. Dalla Continassa filtra ottimismo sulle sue condizioni e sulla possibilità di vederlo in campo. La sua presenza potrebbe fare la differenza in una sfida già molto attesa.

Inter Juve, Conceicao punta il totale recupero per la sfida di sabato sera in programma a San Siro. Cosa filtra dalla Continassa sulle condizioni del portoghese. La Juve gode di un giorno di riposo, ma non Francisco Conceiçao. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il figlio d’arte si è presentato alla Continassa anche durante la sosta concessa da Luciano Spalletti per superare l’affaticamento muscolare. L’obiettivo è chiaro: riprendersi una maglia da titolare per la sfida contro l’ Inter guidata da Cristian Chivu. ULTIMISSIME JUVENTUS LIVE L’ottimismo è segnalato in crescita e il portoghese dovrebbe unirsi al gruppo già in giornata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Inter Juve, Conceicao corre verso il recupero per la sfida di sabato sera. Che cosa filtra dalla Continassa sulle sue condizioni

Approfondimenti su Inter Juve

Dalla Continassa arrivano aggiornamenti sugli infortunati della Juventus, Conceicao e Cabal, che stanno seguendo un percorso di recupero con lavori differenziati.

Aggiornamenti sulle condizioni di Conceicao, recentemente infortunato durante l’attuale stagione della Juventus.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

CONCEIÇAO SBLOCCA LA SFIDA TRA JUVENTUS E ROMA CON QUESTO GOL VISTO DAGLI SPALTI DELL’ALLIANZ ARENA

Ultime notizie su Inter Juve

Argomenti discussi: La Juve prepara la sfida all'Inter: torna Conceiçao e Kelly si riprende il posto; Serie A, le probabili formazioni dell'anticipo tra Verona e Pisa: le scelte di Sammarco e Hiljemark; JUVENTUS - Conceicao pienamente recuperato contro l'Inter; Conceicao tranquillizza i tifosi dopo aver saltato Juve-Lazio: Ci vediamo alla prossima.

Juventus, Conceiçao non si ferma: allenamento extra verso Inter-Juve. Spalletti ritrova l’esterno per il derbyJuventus, Conceiçao non si ferma: allenamento extra verso Inter-Juve. Spalletti ritrova l’esterno per il derby La Juventus si riposa, Francisco Conceiçao no. In vista del ... tuttojuve.com

Infortunio Conceicao, c’è già la decisione per Inter-Juventus 25^ giornataNessuna allarme in merito all'infortunio di Conceicao. L'esterno offensivo portoghese non è subentrato in campo nel ... fantamaster.it

Questo secondo giallo non dato è scandaloso. Siamo ai livelli di Pjanic in Inter-Juve del 2018 - facebook.com facebook

#Cesari su #InterJuve La previsione sull'arbitro x.com