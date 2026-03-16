Juve Primavera Scaglia sulla stagione | I nostri obiettivi non dipendono solo dai risultati Ecco cosa vogliamo dai ragazzi
L’allenatore della Juve Primavera ha commentato la stagione dei giovani bianconeri, spiegando che gli obiettivi non si riducono soltanto ai risultati. Ha sottolineato le caratteristiche che desidera dai ragazzi e ha fatto il punto sul percorso in corso senza entrare in dettagli specifici sui traguardi raggiunti. La sua analisi si concentra sulle aspettative e sui valori fondamentali per la squadra.
Juve Primavera, Scaglia ha fatto il punto sulla stagione dei bianconeri parlando anche degli obiettivi. Ecco le parole del direttore bianconero. A margine dell’evento che si è tenuto a Moncalieri, Massimiliano Scaglia, direttore della Juve Primavera, ha fatto il punto sulla stagione dei bianconeri. EVENTO – « Il club è aperto e si rivolge a questi ragazzi, non solo offrendo l’opportunità calcistica di fare un percorso e perseguire i loro sogni, ma siamo ben consapevoli che la vita dei ragazzi sia anche qualcosa in più del semplice campo e del semplice gioco del calcio e quindi cerchiamo con tutte le aree del club di creare dei progetti che... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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