Juve Primavera Scaglia sulla stagione | I nostri obiettivi non dipendono solo dai risultati Ecco cosa vogliamo dai ragazzi

L’allenatore della Juve Primavera ha commentato la stagione dei giovani bianconeri, spiegando che gli obiettivi non si riducono soltanto ai risultati. Ha sottolineato le caratteristiche che desidera dai ragazzi e ha fatto il punto sul percorso in corso senza entrare in dettagli specifici sui traguardi raggiunti. La sua analisi si concentra sulle aspettative e sui valori fondamentali per la squadra.