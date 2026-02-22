Il cantautore torna sul palco dell' Ariston con un brano struggente e dalle sonorità mediorientali

Ermal Meta ha deciso di tornare sul palco dell'Ariston con il brano “Stella stellina”, ispirato alle melodie mediorientali. La sua presenza ha attirato l’attenzione del pubblico, desideroso di ascoltare una canzone emotivamente intensa e ricca di suoni nuovi. Meta ha lavorato intensamente nelle settimane precedenti per perfezionare l’esecuzione dal vivo. La sua performance promette di sorprendere gli spettatori e di lasciare un segno nel Festival.

© Iodonna.it - Il cantautore torna sul palco dell'Ariston con un brano struggente e dalle sonorità mediorientali

O rmai di casa sul palco dell’Ariston, Ermal Meta torna in gara a Sanremo 2026 con Stella stellina, uno dei brani più attesi del Festival di quest’anno. Vincitore nel 2018 con Non mi avete fatto niente, il cantautore albanese, naturalizzato italiano, ha forgiato negli anni uno stile personalissimo. Fatto di rock, pop e testi impegnati che hanno denunciato con forza orrori come la guerra e la violenza sulle donne. Ermal Meta a Sanremo 2026: «Canto la brutalità umana vista con gli occhi di una bambina» X Leggi anche › Sanremo 2026: le pagelle alle canzoni dei 30 big in gara Ermal Meta a Sanremo 2026 con Stella stellina. 🔗 Leggi su Iodonna.it Sanremo 2026: Le Bambole di Pezza e un brano sull’amore e la solitudine sul palco dell’Ariston.Le Bambole di Pezza portano sul palco dell’Ariston il loro brano “Resta con me”, un pezzo che parla di amore e solitudine. Leggi anche: Belen torna a Sanremo, sarà tutte le sere sul palco dell' Ariston: cosa farà Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Riccardo Cocciante compie 80 anni, la fotostoria del cantante di Margherita; A tu per tu con Motta. Il cantautore si racconta sul palco del teatro Titano; Raf a Sanremo 2026: L’Eurovision una baracconata, non ci andrei. E svela il significato dietro la sua canzone e la moglie; Stella stellina: la ninna nanna di Ermal Meta a Sanremo 2026. Tener-a-mente Festival: torna sul palco Niccolò FabiTener-a-mente Festival: torna sul palco Niccolò Fabi. Appuntamento venerdì 31 luglio 2026 sul palco vista lago. primabrescia.it Adriano Celentano torna sui social: «Potrei anche peggiorare, ma non ve lo garantisco»Il cantautore, 88 anni compiuti da poco, ha pubblicato un mix di immagini live dall’Arena di Verona durante lo storico evento Rock Economy del 2012 e una sua fotografia recente ... vanityfair.it Il cantautore napoletano nato a New York torna all'Ariston 17 anni dopo l'ultima volta e forte del successo virale di Rossetto e caffè - facebook.com facebook Il cantautore torna all'Ariston, «con cui non ho mai avuto un grande feeling», dopo 11 anni. «Ma stavolta è tutto diverso». Sul piatto, una canzone sull'amore adulto, «oggi che i rapporti solidi sono sempre più rari». L'intervista x.com