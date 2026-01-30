Francesco Monte torna con un nuovo brano

Francesco Monte torna sulla scena musicale con un nuovo singolo, intitolato “Una Storia Da Poco”. Dopo un periodo di silenzio, il cantante ha annunciato l’uscita del brano sui social, condividendo un’immagine che cattura subito l’attenzione. La data di uscita è vicina e i fan sono già in trepidante attesa.

Francesco Monte annuncia l'arrivo del brano "Una Storia Da Poco", presentando sui social un'immagine dal forte impatto visivo che accompagna il titolo del nuovo singolo. Francesco Monte ha annunciato l'uscita di un nuovo brano intitolato "Una Storia Da Poco". L'artista ha condiviso la notizia senza entrare nei dettagli del progetto musicale lasciando spazio all'attesa e alla curiosità del pubblico. Ad attirare subito l'attenzione è la copertina scelta per il singolo un'immagine fortemente evocativa che raffigura un occhio ceruleo dal quale scende una lacrima immerso in un cielo colmo di nuvole.

