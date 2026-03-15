Blanco annuncia il nuovo album Ma’ in uscita venerdì 3 aprile

Blanco ha annunciato l’uscita del suo nuovo album intitolato “Ma’”, previsto per venerdì 3 aprile e distribuito da EMI Records Italy. La notizia è stata comunicata attraverso un video spoiler pubblicato sui social dell’artista, che ha anche reso disponibile in preorder il disco. La direzione artistica del progetto è stata affidata a Stefano Clessi, già coinvolto in altre produzioni musicali.

ROMA - Dopo averlo anticipato con un video spoiler apparso ieri sui suoi canali social, Blanco annuncia il nuovo album "Ma’", in uscita venerdì 3 aprile per EMI Records Italy (Universal Music Italy), con la direzione artistica di Stefano Clessi (Eclectic Music Group), già disponibile in preorder. L’attesissimo ritorno di BLANCO, ufficializzato nei mesi scorsi dall’uscita dei primi tre singoli estratti “Piangere a 90”, “Maledetta rabbia” e “Anche a vent’anni si muore” – tutti ai vertici delle classifiche streaming e radio – si prepara ora a trovare piena consacrazione in questo nuovo e importante capitolo discografico, destinato a segnare una fondamentale tappa nel suo percorso artistico. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Blanco annuncia il nuovo album “Ma’”, in uscita venerdì 3 aprile Articoli correlati Blanco annuncia il nuovo atteso album dal titolo Ma'. Esce il 3 aprile, poi parte il tourDopo averlo anticipato con un video spoiler apparso ieri sui suoi canali social, Blanco annuncia il nuovo album dal titolo MA’ e in uscita venerdì 3... Blanco annuncia Ma’, il nuovo album. La dolce dedica alla mammaDopo un periodo lontano dai riflettori, Blanco torna con Ma’, il suo nuovo album. BLANCO ANNUNCIA IL NUOVO SINGOLO ANCHE A VENT'ANNI SI MUORE IN USCITA VENERDÌ 23 GENNAIO Aggiornamenti e contenuti dedicati a Blanco annuncia Temi più discussi: Blanco annuncia il nuovo album MA’ in uscita venerdì 3 aprile; Blanco annuncia il nuovo album dal titolo Ma'; Blanco annuncia il nuovo album MA’, in uscita il 3 aprile 2026; Blanco annuncia il nuovo album Ma', in uscita il 3 aprile. Blanco annuncia Ma’, il nuovo album. La dolce dedica alla mammaBlanco pubblica Ma’, il nuovo album che segna una nuova tappa del suo percorso. La dedica speciale alla mamma ... dilei.it Blanco annuncia il Tour Estate 2026 dopo il nuovo album Ma’Dopo l’annuncio dell’atteso nuovo album MA’, in uscita il 3 aprile 2026 per EMI Records Italy (Universal Music Italy) con la direzione artistica di Stefano Clessi di Eclectic Music Group, BLANCO sve ... megamodo.com Blanco annuncia il Tour Estate 2026: tutte le date dopo il nuovo album “MA’” #blanco x.com Blanco annuncia il tour estivo: scopri tutte le date A pochi giorni da “Il primo tour nei palazzetti”, il grande ritorno dal vivo che tra aprile e maggio lo vedrà protagonista nei principali palazzetti italiani, Blanco ha svelato le date del “Tour Estate 2026” I biglietti per facebook