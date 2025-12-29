Calendario judo 2026 | programma Europei Mondiali e Grand Slam

Il calendario judo 2026 presenta un programma ricco di eventi internazionali, tra Europei, Mondiali e Grand Slam. Dopo un anno di adattamenti alle nuove regole, il circuito si prepara a offrire competizioni di alto livello. Con l’apertura delle qualificazioni olimpiche verso Los Angeles 2028 a partire dal 15 giugno, il 2026 si configura come un anno fondamentale per gli atleti e gli appassionati di questa disciplina.

Dopo una stagione di transizione in cui è stato implementato il nuovo regolamento (che vede tra le tante modifiche la reintroduzione dello yuko e l’abolizione della squalifica diretta per l’head dive), si preannuncia un 2026 molto intenso per il judo internazionale con all’orizzonte l’inizio del periodo di qualificazione olimpica verso Los Angeles 2028 fissato il 15 giugno. Tanti i tornei previsti nel calendario dell’IJF World Tour tra Grand Slam e Grand Prix, ma i judoka italiani andranno anche a caccia delle medaglie in occasione dei Campionati Europei (gare individuali a Tbilisi in aprile, il Team Event a Belgrado il 7 novembre) e soprattutto dei Mondiali, che si terranno a Baku dal 4 all’11 ottobre mettendo in palio punti pesanti in ottica ranking a cinque cerchi. 🔗 Leggi su Oasport.it

