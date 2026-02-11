Italia mai sul podio nell’individuale femminile di biathlon | neanche Wierer e Vittozzi hanno infranto il tabù

L’Italia non riesce ancora a salire sul podio nell’individuale femminile di biathlon a Milano Cortina 2026. Wierer e Vittozzi non sono riuscite a superare il tabù e si sono fermate lontano dalle medaglie, lasciando il podio vuoto per il nostro Paese nelle prime due gare individuali. La delusione è palpabile tra gli appassionati, mentre le atlete cercano di reagire nelle prossime competizioni.

Il piatto piange per l'Italia del biathlon al termine delle prime due gare individuali dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo l'ottimo secondo posto nella staffetta mista di domenica alle spalle della Francia, gli azzurri sono rimasti infatti fuori dal podio sia nella 20 chilometri maschile di ieri che nella 15 chilometri femminile odierna sulle nevi di Anterselva. Peccato soprattutto per l'esito della gara di oggi, in cui Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi hanno visto sfumare forse l'occasione più propizia per centrare il bersaglio grosso in questa rassegna a cinque cerchi casalinga.

