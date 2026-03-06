Danneggiati da vaccino Covid fuori dal ghetto infranto il tabù del Parlamento | Comitato Ascoltami ricevuto in commissione

Dopo cinque anni dalla campagna vaccinale di massa, il Comitato Ascoltami, che raccoglie persone danneggiate dal vaccino Covid, è stato ricevuto in commissione parlamentare. L'incontro si è svolto al di fuori del ghetto, rompendo il tabù che aveva circondato finora queste tematiche. Il comitato ha portato le testimonianze di coloro che hanno subito conseguenze dirette dal vaccino.

Il lungo cammino dei danneggiati da vaccino anti-Covid ha toccato ieri un punto di non ritorno. Finalmente, a cinque anni dalla campagna vaccinale di massa, il Comitato Ascoltami, che riunisce in forma organizzata il più alto numero di danneggiati da vaccino anti-Covid è stato ricevuto dalla Commissione bicamerale che indaga sui fatti della pandemia. L'audizione si è svolta a Palazzo San Macuto e ha visto protagonista Federica Angelini, fondatrice e presidente del Comitato che si batte per il riconoscimento delle vittime della campagna vaccinale. Al suo fianco, c'eravamo anche noi della Bussola, chiamati a rispondere alle domande dei commissari, dopo il lungo lavoro di indagine giornalistica che abbiamo svolto al fianco del Comitato per dare dignità a questo dramma nascosto per troppo tempo.