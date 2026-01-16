Messina e l' arte delle occasioni mancate lettera aperta al nuovo presidente degli industriali Giuseppe Lupò

Gentile Sig. Presidente, Ing. Giuseppe Lupò, desidero porgerLe i miei più cordiali auguri per il nuovo incarico alla guida di Confindustria Messina. In un contesto economico complesso, è importante riflettere sulle opportunità e le sfide che il nostro territorio affronta. Con questa lettera aperta, intendo condividere alcune considerazioni sul ruolo dell’industria locale e sulle possibilità di sviluppo future.

Le rivolgo un augurio sincero per l'incarico che oggi assume alla guida di Confindustria Messina. Un ruolo che richiede visione e coraggio, perché rappresenta la parte più responsabile delle forze sociali ed economiche della provincia. Proprio per questo, l'esordio avrebbe meritato un passo più deciso dentro la realtà concreta della città e della regione. Nel Suo intervento ha parlato di sicurezza, innovazione, sostenibilità, formazione, internazionalizzazione. Temi nobili, certo, anche se generici tanto da poter essere pronunciati in qualunque assemblea d'Italia. Messina e la Sicilia meritano un approfondimento.

