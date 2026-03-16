Messaggi di pace agli Oscar 2026 | da Javier Bardem con la scritta No guerra alle spillette Ice Out

Durante gli Oscar 2026, diversi artisti hanno mostrato il loro supporto alla pace attraverso messaggi visivi. Javier Bardem ha indossato una scritta con scritto “No guerra”, mentre altri hanno portato spillette con il messaggio “Ice Out”. Questi gesti sono stati osservati durante la cerimonia, con i partecipanti che hanno condiviso simbolicamente il desiderio di un mondo senza conflitti e ingiustizie.

Molti artisti hanno espresso il loro desiderio per un mondo di pace, senza guerre e ingiustizie. Lo hanno fatto con delle spillette simboliche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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