Jamie Redknapp incolpa Guglielmo Vicario per la punizione di Szoboszlai in Liverpool-Tottenham

Durante la partita tra Liverpool e Tottenham, Jamie Redknapp ha attribuito a Guglielmo Vicario la responsabilità per il gol subito dal Tottenham, che è stato segnato da Szoboszlai. L'episodio si è verificato durante un match molto combattuto ad Anfield, con Redknapp che ha commentato l'azione ritenendo il portiere colpevole. La discussione riguarda principalmente l'intervento di Vicario durante quell'episodio specifico.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Jamie Redknapp ha incolpato Guglielmo Vicario per il primo gol subito dal Tottenham contro il Liverpool durante lo scontro ad alto rischio ad Anfield. Il portiere italiano, tornato titolare dopo una panchina infrasettimanale, non è riuscito a fermare una punizione di Dominik Szoboszlai che ha lasciato gli Spurs vacillanti. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA Guglielmo Vicario ha sbattuto per pessimo portiere. Il gol è arrivato al 18? quando Szoboszlai, in forma strepitosa per la squadra di Arne Slot, ha realizzato un tiro verso l’angolo sinistro. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Jamie Redknapp incolpa Guglielmo Vicario per la punizione di Szoboszlai in Liverpool-Tottenham Articoli correlati Leggi anche: Calciomercato Inter: il Tottenham affonda, focus su Guglielmo Vicario La stella del Liverpool Dominik Szoboszlai vale 100 milioni di sterlineSito inglese: Il centrocampista del Liverpool Dominik Szoboszlai vale ora 100 milioni di sterline, secondo l’ex consulente finanziario del Manchester...