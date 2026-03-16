It' s Never Over Jeff Buckley tra amore ammirazione per le donne e fluidità

Il documentario It’s Never Over, dedicato a Jeff Buckley, sarà nelle sale italiane dal 16 al 18 marzo. Joan Wasser, che appare nel film, parla di Buckley e della sua connessione con le donne, evidenziando l’ammirazione e il rapporto fluido che aveva con loro. Il film ripercorre la vita e la musica del cantante, offrendo uno sguardo diretto sulla sua figura.

La chiave di lettura del documentario It’s Never Over, su Jeff Buckley, nelle sale italiane dal 16 al 18 marzo, risiede nelle parole che a un certo punto Joan Wasser (a.k.a. Joan as Police Woman) pronuncia riferendosi a lui: «Era una persona che difendeva le donne con fermezza. La sua sensibilità non era stata schiacciata come quella di alcuni uomini. È rimasta intatta». Negli ultimi anni della vita di Buckley i due avevano una relazione (pare che poco prima di morire le avesse addirittura chiesto di sposarlo). Alla frase di Wasser fanno eco anche alcuni appunti del cantautore, estrapolati dai quaderni che portava sempre con sé: «Le donne supereranno mai le cicatrici di un mondo dominato dagli uomini?», si chiedeva. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - It's Never Over, Jeff Buckley tra amore, ammirazione per le donne e fluidità Articoli correlati Leggi anche: Jeff Buckley non è mai finito Jeff Buckley non è solo la cover di HallelujahLa cover di Hallelujah di Leonard Cohen interpretata da Jeff Buckley, una delle dieci tracce di Grace (1994), l’unico album in studio pubblicato in... Una selezione di notizie su Never Over Temi più discussi: Arriva al cinema il docufilm It’s never over: Jeff Buckley; It's Never Over - Jeff Buckley; It's Never Over, Jeff Buckley; Jeff Buckley, il canto nudo della libertà. JEFF BUCKLEY It’s Never Over al cinemaArriva nelle sale italiane come evento speciale, solo il 16, 17, 18 marzo, a 60 anni dalla nascita, IT’S NEVER OVER: JEFF BUCKLEY, diretto dalla regista candidata all’Oscar Amy Berg e co-prodotto da B ... newsic.it It's Never Over - Jeff Buckley, dal 16 al 18 marzo al cinemaAmy Berg dirige un documentario sulla vita del cantautore americano Jeff Buckley, con materiali inediti e testimonianze intime. mymovies.it La recensione del documentario ‘It’s Never Over’, da lunedì al cinema. Un ragazzo sensibile cresciuto dalla madre, il rapporto con le donne, i viaggi mentali, la depressione, le canzoni che sembrano sogni meravigliosi e disturbati - facebook.com facebook La recensione del documentario ‘It’s Never Over’, da lunedì al cinema. Un ragazzo sensibile cresciuto dalla madre, il rapporto con le donne, i viaggi mentali, la depressione, le canzoni che sembrano sogni meravigliosi e disturbati x.com