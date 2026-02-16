Jeff Buckley non è solo la cover di Hallelujah
Jeff Buckley ha conquistato il pubblico con la sua versione di Hallelujah di Leonard Cohen, portando questa canzone a un nuovo livello di popolarità. La sua interpretazione, presente nell’album Grace del 1994, ha fatto parlare di sé anche molti anni dopo la sua morte. Buckley, che aveva solo 27 anni, ha registrato quella traccia in uno studio di New York, suscitando emozioni profonde in chi l’ha ascoltata.
La cover di Hallelujah di Leonard Cohen interpretata da Jeff Buckley, una delle dieci tracce di Grace (1994), l’unico album in studio pubblicato in vita dal cantautore, negli anni ha assunto uno status quasi mitico. Per molti ascoltatori non solo ha superato l’originale, ma ha oscurato ogni altro tentativo di reinterpretazione, imponendosi come la versione definitiva del brano. Jeff Buckley aveva dimostrato grande talento nel tirare fuori dai testi un nuovo spettro di significati ed emozioni, grazie alla sua voce unica e a una Fender Telecaster del 1983. Ma c’è di più: per molti critici, la sua Hallelujah non è soltanto una grande cover, è la cover per eccellenza, la più bella mai registrata. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Top Tre, i migliori dischi in uscita questa settimana: il doppio ritorno di Jeff Buckley
Questa settimana in uscita spicca il ritorno di Jeff Buckley.
Jeff Buckley - Hallelujah
Argomenti discussi: Jeff Buckley, una parabola velocissima. Da lì il mito; Traghettatore di canzoni: quando Jeff Buckley suonava al Sin-é; IT’S NEVER OVER: JEFF BUCKLEY; Non è mai finita, recensione di Jeff Buckley: uno sguardo comprensivo e urgente a una vita tragicamente interrotta.
