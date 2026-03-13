Jeff Buckley non è mai finito

Il documentario It’s never over ripercorre la vita di Jeff Buckley, concentrandosi sulle testimonianze delle donne che hanno condiviso momenti importanti con lui. Attraverso interviste e immagini d’archivio, il film offre uno sguardo intimo sul cantante, evidenziando i rapporti e i ricordi di chi lo ha conosciuto. La narrazione si concentra sugli aspetti personali della sua esistenza, senza aggiungere interpretazioni o analisi.

“Vita e morte: sono una cosa sola. Intrecciate nel profondo”. Recitava così uno scritto del poeta austriaco Rainer Maria Rilke, uno dei preferiti di Jeff Buckley, un testo che sembrava quasi una triste profezia della sua vicenda personale. Quando Buckley nacque, nel 1966 a Orange County, suo padre, il cantautore Tim Buckley, non stava più insieme alla madre, Mary Guibert. Con lei aveva avuto solo una breve relazione. A nove anni Jeff riuscì finalmente a passare del tempo da solo con il papà, illudendosi di aver ritrovato una figura di riferimento che gli era mancata fino a quel momento. Ma Tim dopo una sola settimana lo mise su un autobus e uscì di nuovo dalla sua vita. 🔗 Leggi su Internazionale.it

