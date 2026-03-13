Tennis italiano da record | gli Azzurri conquistano le posizioni Top 20 in ATP

Gli atleti italiani di tennis hanno raggiunto nuove posizioni nelle classifiche ATP, mantenendo un trend positivo e stabile. Recentemente, alcuni giocatori sono entrati nelle prime 20 posizioni, dimostrando un incremento delle performance a livello internazionale. La presenza degli italiani in queste classifiche si conferma come un risultato importante per il movimento tennistico nazionale. La situazione attuale evidenzia il progresso degli atleti sul circuito mondiale.

Italtennis da record. Gli azzurri continuano a far sognare e a conquistare grandi risultati in giro per il mondo. Dopo il best ranking raggiunto pochi giorni fa da Flavio Cobolli (14), anche Luciano Darderi si prende la sua posizione più alta in carriera: dopo il ko di Arthur Fils ai quarti di Indian Wells (contro Alexander Zverev), l'azzurro è sicuro di entrare nella top 20 del ranking Atp e da lunedì 16 marzo sarà numero 18 in classifica Gli altri due azzurri presenti nelle prime posizioni della classifica sono ovviamente Jannik Sinner, numero 2, e Lorenzo Musetti, numero 5. Per la prima volta nella storia, dunque, l'Italia può vantare quattro giocatori insieme nella top 20.