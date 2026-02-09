L’Inter batte 5-0 il Sassuolo e si prende un vantaggio importante nella corsa allo scudetto. I nerazzurri hanno dominato dal primo minuto, mostrando una solidità che fa pensare a una stagione ormai sulla buona strada. La prossima partita contro la Juventus sarà il vero banco di prova per capire se questa squadra può davvero puntare al titolo.

Sassuolo, parla Carnevali: «Sul VAR bisogna riflettere, così si rischia di rovinare tutto. Ecco cosa è successo a gennaio con Muharemovic» Calciomercato Como: la posizione del Real Madrid per il futuro di Nico Paz. Cosa succederà in estate per l’argentino Calciomercato Juve, spunta il retroscena: Spalletti ha bloccato una cessione a gennaio! Tutti i dettagli Fiorentina, le rimonte sono un incubo: 22 punti persi da situazioni di vantaggio! La maledizione di Vanoli Infortunio McTominay, sospiro di sollievo per Conte: può saltare solo il Como! L’entità del problema fisico Spalletti post Juve Lazio: «Dobbiamo vivere nelle pressioni. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Inter, manita al Sassuolo e fuga scudetto: ora la prova del nove con la Juve. I numeri impressionanti e l’ultimo ostacolo da superare

Approfondimenti su Inter Manita

Sono in corso contatti tra la Juventus e l’entourage di Ferreira Carrasco per valutare la possibilità di un trasferimento.

Perin Genoa e Juventus sono in trattativa per il trasferimento del portiere, con l’obiettivo di definire l’accordo entro questa settimana.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Inter Manita

Argomenti discussi: Dimarco fa segnare tutti, l'Inter è uno spettacolo: manita al Sassuolo e +8 sul Milan; Nella domenica delle medaglie olimpiche l’Inter spazza via anche il Sassuolo (5-0), Juve-Lazio 2-2; Serie A: vittorie pesanti per Parma e Lecce, manita dell'Inter al Sassuolo e pari tra Juventus-Lazio; L'Inter non si ferma più: Sassuolo travolto, per Chivu quinta vittoria consecutiva e primato consolidato.

Nella domenica delle medaglie olimpiche l’Inter spazza via anche il Sassuolo (5-0), Juve-Lazio 2-2Verona-Pisa 0-0. Pareggio senza reti che lascia tutto inalterato visto che entrambe sono ultime in classifica (15 punti). Equa spartizione anche nei pali colpiti nel primo tempo dal veronese Orban su ... ilsole24ore.com

Inter, manita al Sassuolo. Nerazzurri padroni della Serie AIl campionato di Serie A continua a regalare emozioni forti e colpi di scena inaspettati, ma la ventiquattresima giornata ha sancito un dominio nerazzurro ... thesocialpost.it

NetweekSport. . L’Inter cala la manita a Reggio Emilia e vola momentaneamente a +8 sul Milan: la gioia del nostro Michele Borrelli #inter #seriea #reels #calcio #football facebook

L'Inter non si ferma più, che manita al Sassuolo: Chivu ritenta la fuga, Milan a -8 Voti: Dimarco semina terrore x.com