Truppe di Israele entrano in Libano | È una misura tattica

Stamattina, l’esercito israeliano ha avviato operazioni di terra nel sud del Libano, con soldati che si sono mossi in quella regione. L'IDF ha dichiarato che l'intervento è di natura tattica e che le operazioni continuano mentre vengono portati avanti anche attacchi contro Hezbollah. La notizia riguarda solo le azioni militari in corso in quella zona.

L'esercito israeliano ha lanciato operazioni di terra in Libano stamattina, martedì 3 marzo. I soldati, ha fatto sapere l'Idf, "stanno operando nel sud del Libano", mentre proseguono gli attacchi contro Hezbollah. Gli attacchi israeliani sul Libano degli ultimi due giorni hanno ucciso 52 persone. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Trump: «Stiamo massacrando l'Iran». E non esclude l'invio di truppe. Israele valuta l'offensiva di terra in Libano. Pasdaran: colpita petroliera nello stretto di Hormuz | Droni di Teheran su Cipro

Zohran Mamdani ha revocato una misura pro-Israele del suo predecessoreIn uno dei suoi primi atti da sindaco di New York, ha cancellato l’obbligo per le agenzie di adottare la definizione di antisemitismo dell’Ihra,...

Tutto quello che riguarda Truppe di Israele

Temi più discussi: Truppe di terra israeliane entrano in Libano; Israele bombarda Teheran e Beirut, distrutta la tv pubblica iraniana. Libano, 52 morti e 15 feriti; Colpita l’ambasciata Usa a Riad. Le truppe di Israele entrano in Libano dopo gli attacchi a Teheran e Beirut. Trump: Abbiamo munizioni illimitate; Raid Israele su Teheran e Beirut. Usa, distrutti centri di comando dei pasdaran.

Iran: truppe Israele entrano in alcune zone del sud LibanoUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it

Ahron Bregman: Difficile abbattere il regime in Iran senza truppe di terraIl politologo del King's College di Londra spiega così perché Usa e Israele hanno deciso di attaccare: Teheran ha presentato richieste ... huffingtonpost.it

Donald #Trump minaccia truppe di terra in #Iran: “Li stiamo massacrando”. La #guerra si allarga #usa #israele #2marzo #iltempoquotidiano - facebook.com facebook

Donald #Trump minaccia truppe di terra in #Iran: “Li stiamo massacrando”. La #guerra si allarga #usa #israele #2marzo #iltempoquotidiano x.com