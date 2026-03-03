L' Iran colpisce l' ambasciata Usa a Riad Truppe di Israele avanzano in Libano l' Idf bombarda Teheran | Trump | li facciamo a pezzi ora arriva la grande ondata Bombe sui siti nucleari di Natanz e Isfahan

L'Iran ha colpito l'ambasciata americana a Riad, mentre truppe israeliane stanno avanzando in Libano e l'IDF ha bombardato obiettivi a Teheran. Nella stessa giornata, sono state lanciate bombe sui siti nucleari di Natanz e Isfahan. Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti li faranno a pezzi e che è in arrivo una grande ondata di azioni. Gli Stati Uniti prevedono un aumento degli attacchi in Iran nelle prossime 24 ore.

L’esercito israeliano ha dichiarato che propri soldati sono stati dispiegati in «diversi punti» nel sud del Libano, in parallelo alla campagna di raid aerei avviata dalla vigilia contro Hezbollah, precisando tuttavia che non si tratta di un’operazione terrestre su larga scala ma di una «misura tattica» volta a garantire la sicurezza della popolazione israeliana. «Non è un’operazione terrestre. È una misura tattica destinata ad assicurare la sicurezza del nostro popolo», ha affermato ai giornalisti della stampa estera il tenente colonnello Nadav Shoshani, portavoce internazionale delle Forze di difesa israeliane (Idf), spiegando che i militari sono stati posizionati nell’area di confine in ulteriori punti rispetto a quelli già presidiati «per difendere i nostri civili e impedire a Hezbollah di attaccarli». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Grande manifestazione a Teheran, Trump avverte l'Iran: Colpiremo duramente se uccidono persone

L’Iran contrattacca: esplosioni a Dubai e Doha. Colpita base britannica a Cipro. Trump: Guerra durerà 4 settimane. In Libano più di 30 morti, nuovo attacco sul centro ...L'Iran contrattacca: esplosioni a Dubai e Doha. Colpita base britannica a Cipro. Trump: Guerra durerà 4 settimane. In Libano più di 30 morti ... blitzquotidiano.it

Nuovi attacchi di Israele su Teheran. Idf: Colpita la sede della tv di Stato. Trump: Stiamo massacrando l’IranLa guerra si allarga: il fronte in Libano e i droni a Cipro. Meloni: Teheran fermi gli attacchi. Escalation figlia della guerra in Ucraina. Cetcom: Stati Uniti hanno colpito 1.250 obiettivi in 48 o ... lanazione.it

