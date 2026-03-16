Israele avvia operazione di terra in Libano | Eliminazione dei terroristi

L'esercito israeliano ha annunciato l'inizio di un'operazione di terra nel Libano meridionale, con l'obiettivo di colpire obiettivi considerati terroristici. Le truppe sono state spinte più in profondità nel territorio libanese, all’interno di una zona che è stata ampliata rispetto alle precedenti operazioni. Nessuna comunicazione ufficiale ha indicato eventuali sviluppi successivi o dettagli specifici sull’azione in corso.

Iran, colpita base italiana in Kuwait. Crosetto e Tajani: "Non ci faremo intimidire" L'esercito israeliano (Idf) afferma di aver avviato un'operazione di terra mirata contro obiettivi chiave nel Libano meridionale, spingendo ulteriori forze più in profondità nell'area, nell'ambito di una "zona cuscinetto ampliata". Secondo quanto riferito dai militari, la 91ª Divisione Regionale 'Galilea' ha lanciato un'incursione nella tarda serata di sabato nel settore orientale del Libano meridionale, durante la quale le truppe hanno individuato e ucciso diversi membri di Hezbollah. Guerra in Iran, aumentato di 130 miliardi il valore delle compagnie petrolifere. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Israele avvia operazione di terra in Libano: "Eliminazione dei terroristi" Articoli correlati Israele avvia le operazioni di terra nel sud del Libano. Nyt: “Divergenze tra Usa e Israele sugli obiettivi in Iran” – DirettaLe forze armate israeliane (Idf) hanno annunciato di aver iniziato “operazioni terrestri limitate e mirate” contro Hezbollah nel sud del Libano. L’IDF entra in Libano, ma Israele chiarisce: “Non è un’operazione di terra”Nella mattina del 3 marzo 2026, soldati israeliani hanno varcato il confine meridionale del Libano via terra. Altri aggiornamenti su Israele avvia Temi più discussi: Israele lancia operazioni di terra nel sud del Libano; Raid in Iran, Israele avvia operazioni di terra in Libano. Gli Usa chiedono una coalizione per scortare le navi a Hormuz - DIRETTA; Israele avvia operazione di terra nel Libano meridionale; Israele sta pianificando una grossa operazione di terra in Libano: Faremo come a Gaza. Raid su un centro medico di Beirut: morti 12 operatori sanitari. Israele avvia le operazioni di terra nel sud del Libano. Nyt: Divergenze tra Usa e Israele sugli obiettivi in Iran – DirettaIsraele avvia operazioni di terra in Libano mentre emergono divergenze con gli USA sugli obiettivi da colpire in Iran. Segui la diretta ... ilfattoquotidiano.it Medio Oriente, Israele avvia le operazioni terrestri nel sud del Libano. Trump avverte la Nato: 'Futuro negativo se non aiuta in Iran'Il presidente degli Stati Uniti 'chiama' anche la Cina: Il 90% del suo petrolio viene da lì e attende una risposta prima del viaggio per incontrare Xi. Pechino: Gli Usa correggano i loro comportame ... ansa.it Raid in Iran, Israele avvia operazioni di terra in Libano. Gli Usa chiedono una coalizione per scortare le navi a Hormuz – DIRETTA x.com Iran, la minaccia di Trump: “Guardate cosa succede oggi” (Adnkronos) - "Guardate cosa succederà oggi a questi folli criminali". E' la minaccia che Donald Trump, con un post sul social Truth, invia all'Iran mentre la guerra iniziata da Stati Uniti e Israele si avvia - facebook.com facebook