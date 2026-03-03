L’IDF entra in Libano ma Israele chiarisce | Non è un’operazione di terra

Nella mattina del 3 marzo 2026, soldati israeliani hanno attraversato il confine meridionale del Libano a piedi. L’esercito israeliano ha precisato che non si tratta di un’operazione di terra, ma di un’azione militare che coinvolge forze terrestri. L’ingresso è stato effettuato senza comunicazioni ufficiali di operazioni di vasta portata. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alle modalità o alle motivazioni di questa mossa.

Nella mattina del 3 marzo 2026, soldati israeliani hanno varcato il confine meridionale del Libano via terra. Vuol dire che i soldati sono entrati fisicamente nel territorio del Libano meridionale, superando i cinque punti già sotto controllo israeliano. Il tenente colonnello Nadav Shoshani, portavoce internazionale dell’IDF, però, ha dichiarato ai giornalisti della stampa estera che i soldati sono stati dispiegati in “diversi punti” nel Libano meridionale — in aggiunta a quelli già presidiati dall’esercito israeliano sin dal cessate il fuoco di novembre 2024 — ma ha tenuto a sottolineare con forza: “ Non è un’operazione terrestre. È una misura tattica destinata ad assicurare la sicurezza del nostro popolo “, con l’obiettivo specifico di impedire ad Hezbollah di attaccare i civili israeliani. 🔗 Leggi su Cultweb.it

