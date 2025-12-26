Israele duplice attacco nel nord del Paese | due morti arrestato un palestinese

Nel nord di Israele due persone sono state uccise nel corso di un grave episodio di violenza che le autorità stanno valutando come un possibile attacco terroristico. L’azione si è sviluppata in più fasi nell’arco di pochi minuti e ha coinvolto sia l’uso di un’auto sia un’arma da taglio, provocando panico tra i presenti e l’immediato intervento delle forze di sicurezza. I servizi di emergenza hanno confermato il bilancio delle vittime, mentre la polizia ha reso noto di aver fermato l’uomo ritenuto responsabile. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressore avrebbe inizialmente investito un pedone di 68 anni, uccidendolo sul colpo durante quello che viene descritto come un impatto volontario. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

