Capaccio Paestum trovato con hashish e cocaina | arrestato per spaccio

A Capaccio Paestum, i Carabinieri del N.O.R.M. di Agropoli hanno arrestato A.T. per detenzione di hashish e cocaina, ritenuta finalizzata allo spaccio. L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nella zona, contribuendo alla sicurezza pubblica. L’uomo è stato sottoposto a fermo e le sostanze sequestrate saranno analizzate per approfondimenti successivi.

I Carabinieri del N.O.R.M. della Compagnia di Agropoli hanno arrestato a Capaccio Paestum A.T. con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione ha portato al fermo dell'uomo in seguito al rinvenimento di diversi quantitativi di droga nella sua disponibilità.

