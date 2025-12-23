L' appartamento è una base dello spaccio | trovati hashish e cocaina

Un via vai più che sospetto in un appartamento ha fatto emergere come quelle quattro mura fungessero da base operativa dello spaccio. Due uomini - di 46 e 50 anni - e una donna di 48 anni sono stati arrestati nella zona di Tivoli.I movimenti continui e la presenza della clientela hanno messo la. 🔗 Leggi su Romatoday.it

