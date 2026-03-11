Arpac | le acque di balneazione di Vietri sul Mare e di Cetara sono Eccellenti

L’Arpac ha comunicato che le acque di balneazione di Vietri sul Mare e di Cetara sono state classificate come “Eccellenti” in base ai controlli condotti tra il 2022 e il 2025. I risultati si riferiscono alle analisi effettuate dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania negli ultimi quattro anni. Entrambe le località sono risultate conformi agli standard di qualità stabiliti dalla normativa vigente.

“Eccellente”, la qualità delle acque di balneazione di Vietri sul Mare e di Cetara, sulla base dei controlli effettuati dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (Arpac) negli ultimi quattro anni (2022-2025). “Un risultato straordinario perchè tutto il tratto costiero di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Articoli correlati Mare a Napoli, migliorano le acque di balneazione: 2 tratti classificati “eccellenti”Migliora la qualità delle acque di balneazione a Napoli: Donn’Anna e Nazario Sauro passano a “eccellenti”, migliora anche il tratto di via Parthenope. Frana sulla statale 163 Amalfitana a Fuenti tra Vietri sul Mare e Cetara, il sindaco chiude la scuolaSulla statale 163 Amalfitana a Fuenti, tra Vietri sul Mare e Cetara, si è verificata una frana di vaste dimensioni che ha costretto il sindaco a... Altri aggiornamenti su Arpac le acque di balneazione di Vietri... Temi più discussi: Napoli, mare sempre più pulito: Da Nisida a via Sauro: la qualità è eccellente; Qualità del mare a Napoli: dati eccellenti per il 2026; Qualità delle acque di balneazione a Napoli continua a migliorare; Atrani, acque di balneazione classificate eccellenti. Sindaco: È il risultato di un lungo percorso di risanamento. Vietri su Mare, Arpac: le acque di balneazione sono eccellenti per l’estate 2026StampaCon la delibera pubblicata sul BURC del 23 febbraio 2026, la Regione Campania ha classificato la qualità delle acque di balneazione di Vietri sul Mare nella categoria Eccellente, sulla base dei ... salernonotizie.it Anche a Vietri sul Mare e Cetara le acque balneabili classificate eccellenti dall’ARPAC: la soddisfazione dei SindaciDopo Atrani, anche Vietri sul Mare e Cetara ottengono la classificazione eccellente per la qualità delle acque balneabili 2026, confermata dai prelievi ARPAC e dalla Delibera di Giunta Regionale n. ilvescovado.it Vietri su Mare, Arpac: le acque di balneazione sono “eccellenti” per l’estate 2026 - facebook.com facebook