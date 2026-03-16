Al TeatroBasilica prende vita lo spettacolo “Isabel”, tratto da una storia vera. La rappresentazione si concentra sulla memoria dei “desaparecidos” e viene portata in scena dagli artisti Aleksandros Memetaj e Yoris Petrillo. L’evento mette in evidenza le vicende di persone scomparse, senza aggiungere interpretazioni o commenti, e si propone di mantenere viva questa parte della storia attraverso il teatro.

Cosa: Isabel – tratto da una storia vera, spettacolo teatrale di Aleksandros Memetaj e Yoris Petrillo.. Dove e Quando: Al TeatroBasilica di Roma, il 18 e 19 marzo 2026 alle ore 21:00.. Perché: Un’opera intensa che intreccia teatro e musica dal vivo per raccontare la forza dell’essere umano attraverso la storia vera di Victoria Donda.. Il TeatroBasilica di Roma si prepara ad ospitare un appuntamento di profondo impegno civile e artistico. Il 18 e 19 marzo 2026, il palco di Piazza di Porta San Giovanni accoglie Isabel – tratto da una storia vera, una produzione firmata Anonima Teatri e Twain Centro Produzione Danza. Lo spettacolo, scritto da Aleksandros Memetaj e Yoris Petrillo, vede protagonista Caroline Loiseau, la cui performance è sostenuta ed enfatizzata dalle musiche eseguite dal vivo da Marco Memetaj. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Isabel: la memoria dei “desaparecidos” rivive al TeatroBasilica

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