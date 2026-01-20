Da Buenos Aires a Caserta | il dramma dei desaparecidos al Campus Manzoni

Il 22 gennaio, il Liceo Manzoni di Caserta organizza una tavola rotonda sul Plan Condor, un complesso programma repressivo che negli anni ’70 e ’80 coinvolse diversi Paesi del Sudamerica. L'iniziativa vuole approfondire le vicende dei desaparecidos e il loro impatto storico, offrendo un’occasione di riflessione sul passato e sui diritti umani.

Giovedì 22 gennaio il Liceo Manzoni ospiterà una tavola rotonda sul Plan Condor, il maxi-programma repressivo che sconvolse il Sudamerica negli anni '70 e '80. L'incontro, rivolto agli studenti delle classi quinte degli indirizzi Linguistico ed Economico-Sociale, si terrà nell'Aula Magna del

