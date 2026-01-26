Arezzo la Doppia Memoria di Vera Vigevani Jarach rivive al liceo Colonna

Il Liceo Vittoria Colonna di Arezzo ricorda Vera Vigevani Jarach, figura simbolo della memoria storica, in occasione del Giorno della Memoria 2026. Questa iniziativa intende preservare e trasmettere un patrimonio di testimonianze e valori civici, sottolineando l'importanza di conoscere il passato per costruire un futuro consapevole. Attraverso questo evento, il liceo promuove un momento di riflessione sul ruolo della memoria nella formazione di una società più giusta e consapevole.

Arezzo, 26 gennaio 2026 – Non è solo un esercizio di memoria, ma un atto di cittadinanza attiva. In occasione del Giorno della Memori a 2026, il Liceo "Vittoria Colonna" di Arezzo sceglie di raccontare una storia straordinaria e dolorosa: quella di Vera Vigevani Jarach, la donna che ha vissuto sulla propria pelle due delle ferite più profonde del Novecento. L'iniziativa, curata dalla classe 5M del Liceo Linguistico GCE (Metodo Rondine), sarà inaugurata il 27 gennaio presso la sede principale dell'istituto. Un'installazione multimediale che non si limita a esporre fatti, ma invita al movimento, alla sosta e, infine, all'azione.

