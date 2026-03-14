Nel sud del Libano, una base delle forze Unifil è stata colpita da un episodio di violenza, aggiungendosi a una serie di incidenti che interessano la regione. La zona, già instabile, si trova ora al centro di attenzione internazionale per la sicurezza dei caschi blu impegnati nella missione delle Nazioni Unite. Nessun dettaglio sulle conseguenze o sui responsabili è stato comunicato.

Un nuovo episodio di violenza scuote il già fragile equilibrio del Sud del Libano, riportando in primo piano il tema della sicurezza dei caschi blu delle Nazioni Unite impegnati nella missione Unifil. Un attacco ha colpito la base Unifil che si trova nel sud del Libano nel villaggio di confine di Mais al-Jabal, nel distretto di Marjeyoun, quartier generale di un battaglione del Nepal, ma nessun soldato nepalese è rimasto ferito. Lo riferisce il consolato del Nepal a Beirut, che ha condannato ‘attacco. Al momento non è chiaro chi sia responsabile dell’attacco. L’installazione colpita si trova nel distretto di Marjayoun ed è un nodo strategico del “ Sector East ” della missione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Colpita base Unifil in sud del Libano

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