Gli Stati Uniti hanno dichiarato di aver colpito oltre settemila obiettivi in Iran dall'inizio del conflitto il 28 febbraio e di aver affondato cento navi. Secondo la comunicazione, ora l'attenzione si concentra sulla nave Kharg. Nessuna altra informazione sui danni o sulle conseguenze di queste operazioni militari. Il conflitto continua a coinvolgere infrastrutture e mezzi navali iraniani.

Gli Stati Uniti hanno colpito più di settimila obiettivi in tutto l'Iran dall'inizio della guerra lo scorso 28 febbraio e distrutto 100 imbarcazioni. Lo ha reso noto il presidente americano Donald Trump alla Casa Bianca. La campagna militare statunitense "è proseguita a pieno ritmo negli ultimi giorni'', ha affermato sostenendo che "le capacità militari dell'Iran sono state letteralmente annientate, l'aeronautica non esiste più, la marina non esiste più, molte navi sono state affondate". "Abbiamo ottenuto una riduzione del 90% nei lanci di missili balistici e una riduzione del 95% negli attacchi con droni", ha sottolineato Trump. Inoltre, ha proseguito, "gli Stati Uniti hanno distrutto più di 30 navi posamine e la capacità dei droni iraniani si sta riducendo quasi a zero". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran, Trump: "Colpiti 7 mila obiettivi e affondate 100 navi. Ora tocca a Kharg"

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