Il prezzo del petrolio supera i 100 dollari al barile, raggiungendo anche i 114 dollari, livello che non si vedeva dal 2022. L’Iran, lo Stretto di Hormuz e il blocco delle rotte nel Medio Oriente sono al centro di questa dinamica. Le riserve strategiche sono ora al centro delle discussioni del G7. La situazione influisce direttamente sui mercati e sulle logiche di approvvigionamento globale.

L’ Iran, lo Stretto di Hormuz, il blocco della logistica nel Medioriente. Il prezzo del petrolio galleggia oltre i 100 dollari al barile, dopo aver superato i 114 dollari (cosa che non accadeva dal 2022). I ministri dell’Economia del G7 metteranno al centro della discussione le riserve strategiche. Prima conseguenza: i prezzi di benzina e diesel aumentano. E più va avanti la guerra all’Iran, maggiori saranno le tensioni e le minacce sulla produzione e sui trasporti di greggio dal Medioriente. Il greggio sfonda i 114 dollari al barile. Il prezzo al barile del Brent, il greggio del mare del Nord, è balzato oltre i 114 dollari dopo la ripresa delle contrattazioni, con un aumento del 23% del prezzo rispetto alla chiusura di venerdì. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, il prezzo del petrolio oltre i 100 dollari al barile. Le riserve strategiche al centro del G7

