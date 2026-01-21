Variante Adriatica tra Argenta e ponte Bastia Calvano PD | Via libera ai cantieri nella primavera 2026

La variante Adriatica tra Argenta e Ponte Bastia, prevista per la velocizzazione della SS16, si prepara a entrare nella fase operativa. Durante l’Assemblea Legislativa, il consigliere Paolo Calvano ha annunciato il via libera ai cantieri, stimato per la primavera 2026. La progettazione e le attività preparatorie sono in corso, segnando un passo importante per il miglioramento delle infrastrutture nell’area.

La variante alla SS16 tra Argenta e Ponte Bastia si avvia verso la fase operativa. Nella mattinata di oggi, in Assemblea Legislativa, il consigliere Paolo Calvano ha presentato, insieme alle colleghe e ai colleghi di Ferrara e Ravenna, Marcella Zappaterra, Eleonora Proni e Niccolò Bosi.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Variante dell'Adriatica, Calvano (Pd): "Opera fondamentale per il traffico, ora basta ritardi"La variante dell’Adriatica tra Argenta e Ponte Bastia rappresenta un’opera strategica fondamentale per migliorare il traffico tra Ferrarese e Ravennate.

Variante dell’Adriatica, guerra sugli espropriI residenti nel tratto tra Ponte Bastia e Argenta hanno vinto al Tar. Ma Anas ha impugnato ottenendo di congelare gli effetti della sentenza I lavori del caso sono quelli di ammodernamento ... ilrestodelcarlino.it

Variante SS16, ultimo atto. Via a cantiere ed espropriI quasi nove chilometri della Variante della Statale 16, da Argenta a Ponte Bastia, che collegheranno la nostra provincia a quella di Ravenna, si faranno. L’ultimo atto porta la firma del Consiglio di ... ilrestodelcarlino.it

