Iran Mojtaba Khamenei a Mosca per cure? No comment del Cremlino

Secondo vari media internazionali, Mojtaba Khamenei, la nuova Guida suprema dell’Iran, si sarebbe recato a Mosca per ricevere cure mediche. Il Cremlino ha risposto con un “no comment” alla domanda sulla sua presenza nella capitale russa. Non sono stati forniti dettagli ufficiali né conferme o smentite riguardo alle sue condizioni o alle ragioni del viaggio. La notizia ha attirato l’attenzione dei media.

(Adnkronos) – Secondo diverse indiscrezioni riportate da media internazionali, la nuova Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei sarebbe stata trasferita segretamente a Mosca per ricevere cure mediche dopo essere rimasta ferita nei raid di Usa e Israele che hanno colpito la leadership iraniana nelle prime fasi della guerra e in cui è rimasto ucciso il padre,. L'articolo Iran, Mojtaba Khamenei a Mosca per cure? “” del Cremlino proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.... 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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