Iran media | Usa e Israele hanno attaccato un’altra scuola – La diretta

Secondo i media iraniani, Stati Uniti e Israele hanno colpito un’altra scuola, portando avanti azioni militari nella regione. Nel 17esimo giorno di conflitto tra gli Stati Uniti, Israele e l’Iran, le compagnie petrolifere hanno inviato un messaggio a Donald Trump avvertendo che la crisi energetica si intensificherà nelle prossime settimane. La situazione sul terreno resta tesa e in evoluzione.

Nel 17esimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran le compagnie petrolifere hanno mandato un messaggio a Donald Trump: la crisi energetica peggiorerà. Per questo il presidente degli Stati Uniti ha detto che il futuro della Nato sarà «negativo» se gli alleati non contribuiranno a garantire l’apertura dello Stretto di Hormuz. Intanto il Brent torna sopra i 104 dollari. Il tycoon ha fatto anche sapere che sta trattando con Teheran: «Ma non credo che siano pronti (ad arrendersi, ndr ). Ci stanno però arrivando piuttosto vicino». Intanto l’Iran ha accusato Usa e Israele di aver attaccato un’altra scuola in Iran dopo quella di Minab. Mentre Israele ha fatto sapere che gli attacchi di Teheran hanno causato 142 feriti. 🔗 Leggi su Open.online

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