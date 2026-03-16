Iran l’Ue pensa a potenziare Aspides lo scudo europeo sulle rotte del Mar Rosso

L’Unione Europea sta considerando di rafforzare l’operazione navale Aspides nel Mar Rosso a causa della crescente crisi energetica. Bruxelles sta valutando un possibile aumento delle risorse e delle attività della missione, che già monitora le rotte della regione. La decisione si inserisce in un contesto di tensioni crescenti nella zona e di attenzione alle rotte marittime strategiche.

Con l’aggravarsi della crisi energetica a Bruxelles si valuta l’ipotesi di un potenziamento dell’operazione navale europea Aspides nel mar Rosso: si tratterebbe di un passo ulteriore per consentirle di operare anche a Hormuz. Una strategia che resta però delicata, con il rischio di trasformare un’operazione difensiva in un intervento attivo - con scorte ravvicinate o azioni dirette contro le minacce - finendo per trascinare l’Europa nel conflitto. Un’ipotesi accolta con favore dal vicepremier Antonio Tajani, che si è detto pronto a “rafforzare la missione per tutelare i commerci” italiani e continentali, pur mantenendo ferma la linea rossa di un coinvolgimento diretto a Hormuz. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Iran, l’Ue pensa a potenziare Aspides, lo scudo europeo sulle rotte del Mar Rosso Articoli correlati Leggi anche: Iran, Ue e Nato in allerta. Scatta lo scudo europeo per Cipro Iran, l’Ue rafforza la missione Aspides contro gli Houthi. L’Italia partecipa con la fregata Luigi RizzoCon lo scoppio della guerra tra Usa e Israele da una parte e Iran dall’altra la missione navale europea EUNAVFOR ASPIDES , avviata il 19 febbraio del... Contenuti e approfondimenti su Mar Rosso Discussioni sull' argomento Aspides, la missione navale Ue tra Hormuz e Suez guidata dall'Italia (che Bruxelles pensa di rinforzare); Nessuno si sbilancia su Hormuz, l'Ue pensa a rafforzare Aspides; Guerra Iran, l'Ue pensa a sanzioni per proteggere la libertà di navigazione; Trump: Fatto un favore al mondo, la Russia non sta aiutando Teheran. Media Israele: Ferito figlio di Khamenei. Netanyahu: Non vogliamo dividere l'Iran, ma liberarlo. Iran, l’Ue rafforza la missione Aspides contro gli Houthi. L’Italia partecipa con la fregata Luigi RizzoL’Alto rappresentante per la politica estera Ue Kallas: «La rafforzeremo per potenziare la sicurezza marittima». Il mandato è stato rinnovato fino al 28 febbraio 2027 ... msn.com Dalle navi nel Mar Rosso ai server di Amazon, ecco chi comanda la filiera alimentare x.com Il dossier su Aspides - che attualmente opera in mar Rosso, golfo Persico e golfo di Aden - sarà domani oggetto di una riflessione, guidata dall'Alta rappresentante Ue Kaja Kallas, alla riunione dei ministri degli Esteri #ANSA - facebook.com facebook