Iran l’Ue rafforza la missione Aspides contro gli Houthi L’Italia partecipa con la fregata Luigi Rizzo

L’Unione Europea ha deciso di rafforzare la missione Aspides, che si occupa di monitorare le attività dei Houthi nello stretto di Bab el-Mandeb, nel Mar Rosso. L’Italia partecipa con la fregata Luigi Rizzo, contribuendo alla presenza militare europea nella regione. L’Alto rappresentante per la politica estera ha annunciato l’intenzione di potenziare la missione per migliorare la sicurezza marittima nella zona.

Con lo scoppio della guerra tra Usa e Israele da una parte e Iran dall’altra la missione navale europea EUNAVFOR ASPIDES, avviata il 19 febbraio del 2024 per garantire la libertà di navigazione nella regione del Mar Rosso messa in pericolo dagli attacchi dei miliziani Houthi, stretti alleati dell’Iran, ha inevitabilmente assunto un ruolo ancora più strategico. «La nostra missione navale, Aspides, ha registrato un forte aumento delle richieste di protezione e la rafforzeremo con navi aggiuntive per potenziare la sicurezza marittima nella regione», ha confermato nei scorsi giorni l’Alto Rappresentante Ue per la politica estera Kaja Kallas. Il... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

