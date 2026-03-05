iran ue e nato in allerta scatta lo scudo europeo per cipro

L'Iran, l'Unione Europea e la Nato sono in stato di allerta a causa delle tensioni in corso. La crisi iraniana ha portato all’attivazione di misure di difesa da parte dell’Europa, in particolare con lo scudo europeo predisposto per Cipro. Al momento non ci sono segnali di attacchi o rischi immediati, ma le autorità monitorano attentamente la situazione.

"Voglio essere coinvolto nella scelta". Trump boccia il figlio di Khamenei Blocco di Hormuz: danno da 25 miliardi. Salgono i prezzi, scendono le borse La parola d'ordine è allerta. La crisi iraniana spaventa il continente europeo, la preoccupazione è alta anche se per ora non ci sono Sos, né segnali di rischi imminenti per la sicurezza interna. A Bruxelles i ministri dell'Interno dei 27 si confrontano, cercano di prevenire eventuali minacce, mettendo in guardia da cellule dormienti sparse in Europa. Anche sul fronte della migrazione, al momento non si registrano flussi né dall'Iran, né dalle regioni circostanti, come ad esempio il Libano, sulla rotta che in passato aveva creato un'emergenza proprio alla vicina Cipro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

