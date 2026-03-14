Le notizie di oggi sulla guerra in Iran | colpita l’isola di Kharg Trump Li abbiamo completamente sconfitti Hamas a Teheran | Basta attacchi ai Paesi amici del Golfo

Oggi si segnala un attacco all’isola di Kharg in Iran, mentre il Pentagono ha annunciato l’invio di ulteriori navi e 5.000 marines nell’area del conflitto. Nel frattempo, l’ex presidente ha dichiarato che gli Stati Uniti sono stati “completamente sconfitti”, e Hamas ha rivolto un messaggio a Teheran chiedendo di fermare gli attacchi ai Paesi del Golfo.

Roma, 14 marzo 2026 – Il Pentagono ha deciso di inviare altre navi e 5.000 marines nell’area del conflitto. La notizia è arrivata al termine dell’ennesima dura giornata di bombardamenti sull’Iran. Attacchi ai quali Teheran ha risposto colpendo Israele e i Paesi dell’area del Golfo vicini agli Usa. tensione che sale intorno allo stretto di Hormuz con le parole di Trump “La navi dovrebbero avere le palle per passare” e la sospensione delle sanzioni sul petrolio russo da parte degli Usa nel (cinico) tentativo di stabilizzare i prezzi dei carburanti. Tutto ciò mentre un drone ha colpito l’ambasciata Usa in Iraq e gli americani hanno effettuato raid sull’isola di Kharg. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Le notizie di oggi sulla guerra in Iran: colpita l’isola di Kharg. Trump “Li abbiamo completamente sconfitti”. Hamas a Teheran: “Basta attacchi ai Paesi amici del Golfo” Articoli correlati Leggi anche: Le notizie di oggi sulla guerra in Iran: colpita l’isola di Kharg. Trump “Li abbiamo completamente sconfitti”. Hamas a Teheran: “Basta attacchi ai Paesi del Golfo” Guerra Usa-Israele-Iran, i paesi del Golfo a Teheran dopo gli attacchi: «Pronti a rispondere». Colpita base Usa in KuwaitI paesi arabi del Golfo alleati degli Stati Uniti si dicono uniti nel valutare ipotesi di risposta militare all’Iran in nome del diritto... Guerra in Medio Oriente, Trump: Iran sconfitto, ha chiesto scusa e si è arreso Aggiornamenti e notizie su Le notizie di oggi sulla guerra in Iran... Temi più discussi: La crisi in Medio Oriente - Il 13 marzo - LIVE BLOG; Israele teme lo stop di Trump. L’Iran resiste, non è sconfitto; La guerra in Iran, le notizie più importanti della giornata; La guerra in Iran, le notizie della giornata. Le notizie di oggi sulla guerra in Iran: colpita l’isola di Kharg. Trump Li abbiamo completamente sconfitti. Hamas a Teheran: Basta attacchi ai Paesi del GolfoAncora una notte di attacchi in tutta l’area del conflitto. In Iraq è stata colpita l’ambasciata Usa. In arrivo nuove navi Usa e 5.000 marines ... lanazione.it Israele: Iran lancia missili vicino Moschea di Al-Aqsa. Aereo cisterna Usa precipita in IraqLa guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele entra nel suo 13esimo giorno oggi 12 marzo 2026, con attacchi navali nel Golfo Persico, bombardamenti in Libano e crescenti timori per l’economia mondiale ... adnkronos.com L'apertura del fronte bellico in Iran e il conseguente blocco degli spazi aerei nell'area frenano il commercio. Nella Capitale la flessione è del 20-30 per cento - facebook.com facebook Iran, per le Borse europee in fumo oltre mille miliardi. Il greggio corre x.com