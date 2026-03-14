Oggi si parla di scontri in Iran, con l’isola di Kharg colpita e notizie di un aumento delle forze militari statunitensi nella regione. Il Pentagono ha annunciato l’invio di nuove navi e 5.000 marines nell’area del conflitto. Nel frattempo, un ex presidente statunitense ha dichiarato di aver completamente sconfitto i avversari, mentre Hamas ha chiesto a Teheran di fermare gli attacchi ai Paesi del Golfo.

Roma, 14 marzo 2026 – Il Pentagono ha deciso di inviare altre navi e 5.000 marines nell’area del conflitto. La notizia è arrivata al termine dell’ennesima dura giornata di bombardamenti sull’Iran. Attacchi ai quali Teheran ha risposto colpendo Israele e i Paesi dell’area del Golfo vicini agli Usa. tensione che sale intorno allo stretto di Hormuz con le parole di Trump “La navi dovrebbero avere le palle per passare” e la sospensione delle sanzioni sul petrolio russo da parte degli Usa nel (cinico) tentativo di stabilizzare i prezzi dei carburanti. Tutto ciò mentre un drone ha colpito l’ambasciata Usa in Iraq e gli americani hanno effettuato raid sull’isola di Kharg. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Le notizie di oggi sulla guerra in Iran: colpita l’isola di Kharg. Trump “Li abbiamo completamente sconfitti”. Hamas a Teheran: “Basta attacchi ai Paesi del Golfo”

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