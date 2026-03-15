Iran Israele prevede almeno altre tre settimane di guerra Colpita base italiana in Kuwait Tajani | Non ci faremo intimorire

Secondo fonti israeliane, i combattimenti nel Medio Oriente potrebbero durare almeno altre tre settimane. Nel frattempo, una base italiana in Kuwait è stata colpita da attacchi, mentre il ministro degli Esteri ha dichiarato che l’Italia non si farà intimidire. La situazione si estende ora su più fronti, coinvolgendo Iran, Stati Uniti e Israele.

La guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele continua ad allargarsi mentre nuovi fronti si accendono in tutto il Medio Oriente. Nella notte forti esplosioni a Teheran e allarmi aerei in Israele, mentre i Pasdaran rivendicano attacchi contro obiettivi israeliani e basi americane in Iraq e Kuwait. Il presidente americano Donald Trump annuncia l’impegno di diversi Paesi per garantire la sicurezza dello Stretto di Hormuz e ribadisce che le sanzioni alla Russia torneranno una volta conclusa la crisi energetica provocata dal conflitto. Intanto cresce la tensione regionale: droni e missili intercettati su Arabia Saudita e Giordania, mentre in Libano nuovi raid israeliani provocano vittime civili. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Iran, Israele prevede almeno altre tre settimane di guerra. Colpita base italiana in Kuwait. Tajani: “Non ci faremo intimorire” Articoli correlati “Israele prevede almeno altre tre settimane di guerra”. I pasdaran: “Uccideremo Netanyahu”. Colpita base italiana in KuwaitLa guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele continua ad allargarsi mentre nuovi fronti si accendono in tutto il Medio Oriente. Leggi anche: Drone iraniano colpisce base italiana in Kuwait: distrutto un velivolo. Tajani: «Nessun ferito, non ci facciamo intimorire» Una selezione di notizie su Iran Israele prevede almeno altre tre... Temi più discussi: Israele e Iran si dicono pronti a una guerra di logoramento; Iran: guerra giorno XI, per calmare i mercati Trump dice che la guerra finirà presto; Medio Oriente in fiamme, la cronaca del 5 marzo; Guerra Iran, ultime notizie: nuova ondata di attacchi, che succede oggi. Iran a Trump: «Non vediamo alcuna ragione per negoziare». Ft: ministri Ue discuteranno di possibile missione navale a HormuzIsraele prevede almeno altre tre settimane di guerra in Iran. Lo hanno dichiarato alla Cnn fonti dell’esercito, secondo le quali ci cono ancora migliaia di obiettivi da colpire. Lo Stato ebraico, in ... ilsole24ore.com Cnn, 'Israele prevede almeno altre tre settimane di guerra in Iran'(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Israele prevede almeno altre tre settimane di guerra in Iran, con migliaia di obiettivi ancora da colpire. Lo ha dichiarato l'esercito israeliano alla Cnn. (ANSA). gazzettadiparma.it +++ Iran: attacco con un drone a base italiana in Kuwait, nessun ferito +++ facebook Iran, Londra valuta l'invio di dragamine per riaprire lo Stretto di Hormuz x.com