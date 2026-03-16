Iran ai Mondiali la Confederazione asiatica smentisce ritiro | Partecipazione al momento confermata

La federazione calcistica dell'Iran ha confermato che la partecipazione ai Mondiali 2026 è ancora in piedi, nonostante le tensioni con Stati Uniti e Israele e le dichiarazioni del governo iraniano. La Confederazione asiatica di calcio ha ricevuto comunicazioni ufficiali e non risulta alcun annuncio di ritiro da parte dell'Iran. La decisione attuale resta quella di partecipare alla competizione.

Nonostante le dichiarazioni del governo e le tensioni con Stati Uniti e Israele, la federazione calcistica dell'Iran non ha ancora comunicato il ritiro dai Mondiali 2026 alla Confederazione calcistica asiatica (AFC): "La partecipazione è al momento confermata". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: L'Iran minaccia di rinunciare ai Mondiali: al suo posto un'asiatica o la migliore del ranking? Iran, a rischio la partecipazione ai Mondiali di calcioAGI - Il conflitto in Iran che sta infiammando in Medio Oriente si abbatte anche sullo sport. Aggiornamenti e notizie su Iran ai Mondiali la Confederazione... Temi più discussi: Iran, no ai Mondiali 2026: Non ci sono le condizioni per andare negli Usa; Iran fuori dai Mondiali 2026? Cosa succede ora e cosa spera l'Italia; Mondiali di calcio senza l’Iran, si apre un'altra finestra per l’Italia ma tutto è in mano alla Fifa; L'Iran minaccia di rinunciare ai Mondiali: al suo posto chi andrebbe. Ecco le due ipotesi. La rinuncia dell'Iran ai Mondiali 2026 apre la corsa al ripescaggio: a chi tocca? E l'Italia?Il ministro dello Sport iraniano esclude la partecipazione ai Mondiali, ma manca l'ufficialità: si apre la corsa al ripescaggio tra Iraq, Emirati e — se non supera i playoff — l'Italia di Gattuso. Com ... corriere.it Iran ai Mondiali 2026, Trump: Meglio se non vengono per la loro sicurezzaLa nazionale di calcio iraniana è benvenuta ai Mondiali, ma non credo sia appropriato che siano lì, per la loro vita e sicurezza. Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, con un post sul ... sport.sky.it Segui gli aggiornamenti: https://www.ilsole24ore.com/art/iran-trump-nato-stretto-hormuz-futuro-negativo-se-non-aiuta-AIXb7jyB #MedioOriente #Trump #IlSole24Ore - facebook.com facebook Guerra Iran, petroliera sfida il clima di tensione: attraversa Hormuz con AIS acceso x.com