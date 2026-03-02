Il conflitto in Iran sta influenzando anche il mondo dello sport, con il rischio che il paese possa essere escluso dai prossimi Mondiali di calcio. Le tensioni in Medio Oriente si riflettono sulle decisioni delle autorità sportive internazionali e sulla partecipazione delle squadre iraniane alle competizioni. Le autorità competenti stanno valutando le possibili ripercussioni di questa situazione sul torneo.

AGI - Il conflitto in Iran che sta infiammando in Medio Oriente si abbatte anche sullo sport. Nel Paese sono state sospese tutte le manifestazioni sportive, compreso il campionato di calcio, la Persian Gulf Pro League, e ci sono indiscrezioni secondo cui il regime degli Ayatollah starebbe valutando di ritirare la nazionale dai Mondiali in Canada, Stati Uniti e Messico che si apriranno l'11 giugno per motivi di sicurezza. Il presidente della Federcalcio iraniana, Mehdi Taj, ha dichiarato alla tv di Stato che è improbabile che l'Iran possa pianificare serenamente la sua partecipazione e ha assicurato che la decisione sarà presa dai dirigenti sportivi. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Iran, a rischio la partecipazione ai Mondiali di calcio

