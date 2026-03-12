Il Ministro dello Sport iraniano ha dichiarato che l'Iran potrebbe rinunciare ai Mondiali, lasciando il posto a una squadra asiatica o alla nazionale meglio posizionata nel ranking. La frase, rivolta a chi

Manca solo Vanuatu. O il Lesotho. Navigando sui social in questi giorni spuntano candidature improbabili per l'eventuale sostituzione dell'Iran al prossimo Mondiale qualora la nazionale di Teheran rinunciasse ufficialmente a partecipare all'edizione 2026 che si svolgerà negli Usa (oltre a Canada e Messico), Paese con cui la Repubblica Islamica è in guerra. I primi a farsi avanti sono stati gli iracheni, che - se riusciranno a superare le difficoltà logistiche per raggiungere Monterrey - si giocheranno a prescindere l'accesso nei playoff il 31 marzo contro la vincente di Bolivia-Suriname. Persino dalla Nigeria, eliminata... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'Iran minaccia di rinunciare ai Mondiali: al suo posto un'asiatica o la migliore del ranking?

L'Iran pronto a rinunciare ai Mondiali dopo l'inizio del conflitto con gli USA: c'è già il sostitutoIl conflitto che sta coinvolgendo Iran, Stati Uniti e Israele, sta mettendo a serio rischio la partecipazione della nazionale iraniana ai Mondiali...

