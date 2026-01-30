Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha pubblicato oggi altri 3 milioni di pagine di documenti legati a Jeffrey Epstein. La diffusione di questi file rivela nuovi dettagli e ombre su alcune figure note, tra cui Bill Gates. La pubblicazione arriva nel quadro della legge federale approvata dopo la morte di Epstein, e ora queste carte portano alla luce nuove questioni che riaccendono il dibattito pubblico.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha ripreso oggi la diffusione dei documenti investigativi legati a Jeffrey Epstein, pubblicando online una nuova e imponente tranche di materiali nell’ambito della legge federale approvata dal Congresso dopo la sua morte. Si tratta di uno dei più vasti rilasci documentali mai effettuati dal governo federale americano su un singolo caso giudiziario. La maxi-pubblicazione del Dipartimento di Giustizia. Ad annunciarlo è stato il vice procuratore generale Todd Blanche, che ha confermato la messa a disposizione di oltre tre milioni di pagine di atti, accompagnate da più di duemila video e circa 180mila immagini provenienti dagli archivi investigativi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Epstein Files, rilasciati altri 3 milioni di pagine di documenti. Nuove ombre su Bill Gates

Alla vigilia della pubblicazione dei file su Epstein, emergono nuove immagini e messaggi che coinvolgono figure di spicco come Bill Gates e Noam Chomsky, insieme a un piede femminile misterioso.

Nuove immagini di Epstein emergono grazie ai Democratici della Commissione di Vigilanza, rivelando presenze di Chomsky e Bill Gates.

Argomenti discussi: Perché il castello preferito di Elisabetta II compare più di una volta negli Epstein Files; Invoice, Hillary Clinton a rischio disprezzo alla Digital camera dopo aver snobbato le deposizioni di Epstein; Gli Epstein files…USA, Israele, intelligence e traffici umani; Jeffrey Epstein ha usato il compleanno come scusa per le vittime della strada, sostiene il membro del Congresso.

Affaire Epstein, divulgati altri 3 milioni di documenti. Il vice procuratore: Non abbiamo protetto TrumpIl Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti pubblicherà più di tre milioni di pagine di documenti sull'Affaire Epstein. Lo ha ... iltempo.it

Usa: Dipartimento di Giustizia pubblica altri file sul caso EpsteinAnnunciata la diffusione di oltre tre milioni di pagine tra documenti, video e immagini. Il vice procuratore Todd Blanche nega coperture politiche e l’esistenza di una lista segreta Il Dipartimento di ... liberoreporter.it

Le principali medie dei sondaggi statunitensi mostrano un nuovo calo per il presidente degli Stati Uniti. L’approvazione è scesa ai livelli più bassi del suo secondo mandato. A pesare sono soprattutto economia, politica estera e la gestione degli Epstein files. L facebook

Un mese dopo la data fissata dal Congresso, gli Epstein Files non sono ancora stati diffusi x.com